На российских таможнях с 19 августа действуют новые правила проверки багажа

На территории РФ с 19 августа вступают в силу новые правила ввоза фруктов, овощей, цветов и елей. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, физическим лицам разрешается провозить в багаже и ручной клади не более пяти килограммов овощей и фруктов. Также ограничения распространяются на цветы — ввозить можно до трёх букетов, каждый из которых может быть составлен максимум из 15 растений.

В случае если физическое лицо планирует ввоз большей партии, необходимо предоставить фитосанитарные сертификаты. В противном случае продукция будет изъята, отправлена обратно или уничтожена.

Отмечается, что правила в числе прочего распространяются на ананасы, томаты, капусту, картофель, ёлки и ветки хвойных деревьев. Ограничения действуют для всех видов транспорта, в том числе водного, авиа- и железнодорожного, а также автомобильного.

Ранее в Россельхознадзоре пояснили, что ужесточения фактически не наблюдается, так как ограничения действуют уже два года, а постановление было принято в целях гармонизации законодательства страны с нормами ЕАЭС.