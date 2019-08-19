В Роспотребнадзоре уточнили, сколько должен весить школьный рюкзак с учебниками

Кроме того, в ведомстве напомнили, из каких материалов должна быть сделана сумка учащегося.

Вес рюкзака с учебниками для учеников 1–2 классов российских школ не должен быть больше 2,2 килограмма. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.

Из них 1,5 килограмма занимает масса учебников и школьных принадлежностей, а сам рюкзак не должен быть тяжелее 700 граммов. При этом норма по весу ранца относится к ученикам всех начальных классов.

Вес книг и письменных принадлежностей школьников 3–4 классов не должен превышать 2 килограмма, 5–6 классов — 2,5 килограмма, учеников 7–8 классов — 3,5 килограмма, а у старшеклассников — 4 килограмма. Масса же рюкзака не должна быть больше одного килограмма.

— Материал для изготовления ранцев должен быть лёгким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки, — добавили в ведомстве.

При этом рюкзак должен обладать широкими лямками и достаточной формоустойчивостью, чтобы обеспечить плотное прилегание к спине.