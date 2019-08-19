Трамп подтвердил, что в 2020 году будет участвовать в выборах вместе с Пенсом

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Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует идти на следующие президентские выборы вместе с вице-президентом Майком Пенсом. Заявление главы государства прозвучало в ходе брифинга.

Когда американского лидера спросили, не хочет ли он сменить кандидата на пост вице-президента, Трамп ответил решительным отказом, назвав Пенса прекрасным замом.

Я очень доволен Майком Пенсом, — подчеркнул он.

Ранее глава Белого дома признался, что не готов потерпеть поражение на выборах в 2020 году.

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