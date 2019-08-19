ВЦИОМ: Почти половина россиян ни разу не играли в видеоигры

По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 48% опрошенных никогда не играли в видеоигры, а 33% перестали в них играть. 19% россиян продолжают увлекаться видеоиграми и сейчас, а 40% из них — молодёжь от 18 до 24 лет.

Исходя из результатов исследования, 46% тех, кто увлечён видеоиграми, играют несколько раз в неделю. Примечательно, что в основном это люди от 35 до 44 лет. А вот каждый день играет только 23% респондентов.

Для игр опрошенные в большинстве своём используют мобильные устройства — около 48% опрошенных. На втором месте стационарный компьютер — 41%, на третьем ноутбук — 24%.

Если речь идёт о военных, спортивных или пилотажных симуляторах, то в них опрошенные чаще всего играют за Россию (17%), реже — за Украину, Польшу и Соединённое Королевство (по 1% на каждую страну). Однако большинство — 68% респондентов — ответили, что такими играми они не увлекаются.

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