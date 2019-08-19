В Минздраве предложили работодателям ввести физкульт-брейки для сотрудников

Помочь снизить напряжение и стресс на предприятиях может введение физкульт-брейков. Такую точку зрения выразили представители Минздрава РФ, разработавшие программу "Укрепление здоровья работающих".

— Цель (данной инициативы. — Прим. Лайфа) — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня, — отмечают авторы проекта.

Как уточняется, инициатива предусматривает разработку специальных комплексов упражнений вместе с экспертами по физической активности. Проводить подобные перерывы для сотрудников рекомендуют не менее одного раза в день.

Также работодателям предлагается выделить помещения для создания комнат психоэмоциональной разгрузки, где будут находиться такие приборы, как капсула сна, массажные кресла и аромалампа.

Ранее сообщалось, что в рамках данной инициативы Минздрав РФ предложил проверять сотрудников компаний на употребление алкоголя с помощью алкотестеров и бороться с курением на работе с помощью штрафов и системы поощрений.