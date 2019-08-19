Россия стала победителем Международного фестиваля фейерверков в Москве — видео

Российские пиротехники стали победителями V Международного фестиваля фейерверков, который завершился 18 августа в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Следом за Россией места на пьедестале почёта заняли команды Португалии и Италии. Сначала все участники фестиваля должны были продемонстрировать свою визитную карточку, а затем представить на суд зрителей и жюри произвольную программу.

Добавим, что всего в фестивале приняли участие команды из восьми стран мира.

Напомним, что Лайф вёл прямую трансляцию второго конкурсного дня фестиваля.