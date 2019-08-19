Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье

22 августа в Приморском крае ожидаются обильные ливни. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Примгидромет.

По прогнозам, дожди ожидаются преимущественно ливневого характера. В некоторых районах выпадет до 50 миллиметров осадков за половину суток. Местами пройдёт гроза с сильными порывами ветра — до 20 метров в секунду.

Паводок из-за сильных дождей затронет и реки края. Наибольшие разливы ожидаются на южных и западных водоёмах, там вода поднимется на 2–3,5 метра.

Паводку наиболее подвержены Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский и Лазовский районы.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске из-за паводка объявили повторную эвакуацию.