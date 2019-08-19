Немецкие СМИ заявили, что отношения США и Германии находятся "на дне"

Поводом для такой динамики послужила смена американского посла в Берлине, которого обходят стороной видные немецкие политики.

Отношения США и Германии находятся "на дне" из-за разногласий по ряду вопросов между сторонами. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Поводом для такой динамики послужила смена американского посла в Берлине, которым с недавних пор является Ричард Гренелл. Отмечается, что теперь обе стороны предпочитают "играть в молчанку", а общения с дипломатом избегают видные немецкие политики, такие как канцлер Ангела Меркель и глава МИД страны Хайко Маас.

Разногласия Берлина и Вашингтона наблюдаются по части взаимоотношений с Ираном. Кроме того, между странами имеется торговый конфликт, который может повлечь за собой увеличение штрафных пошлин. Эта ситуация уже заставила Гренелла пригрозить Германии выводом американских войск из страны.

Издание также подчёркивает небывало негативное отношение немцев к США. Об этом высказалось 85% опрошенных жителей страны. При этом авторы материала надеются, что отношение вернутся на прежний уровень, однако произойдёт это, вероятнее всего, лишь после ухода Дональда Трампа с поста президента США.