СМИ: В США задержали трёх человек по подозрению в подготовке массовых расстрелов

По предварительным данным, злоумышленники не были знакомы и собирались совершить преступления в разных штатах.

Власти США сообщили о предотвращении трёх массовых расстрелов благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов, задержавших троих подозреваемых в подготовке вооружённых нападений на жителей США. Об этом сообщает CNN.

Как уточняется, сотрудники уполномоченных ведомств задержали в штате Коннектикут 22-летнего Брэндона Вэгшола, 25-летнего жителя штата Флорида Тристана Скотта Викса и 20-летнего Джеймса Патрика Рирдона из штата Огайо.

Известно, что Вэгшол сообщал в "Фейсбуке" о намерении совершить преступление в людном месте. В ходе обыска у задержанного обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, часть из которого принадлежала отцу подозреваемого. Юноша предстанет перед судом 6 сентября.

У 25-летнего Викса изъяли охотничье ружьё после того, как его бывшая девушка сообщила в полицию о получении серии пугающих СМС-сообщений от задержанного, планировавшего застрелить не менее сотни человек и умереть, "повеселившись напоследок".

Рирдона, которому приписываются ультраправые взгляды, власти подозревают в планировании расстрела в еврейской больнице.

По предварительным данным, злоумышленники не были знакомы и каждый из них готовился совершить преступление самостоятельно.

Напомним, в последние месяцы в США участились случаи массовых расстрелов. В связи с этим правоохранительные органы проявляют повышенную бдительность в отношении потенциально возможных инцидентов.