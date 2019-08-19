Тихоокеанский флот пополнился новейшим гидрографическим судном

Гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий", построенное на судостроительном заводе в Благовещенске, пополнило ряды Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом журналистам рассказал представитель Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Установленный на борту навигационно-гидрографический комплекс уже протестировали представители завода совместно с экипажем судна. После окончания ходовых испытаний "Александр Рогоцкий" был переправлен на Камчатку.

Подобные суда проекта 19910 предназначены для проведения гидрографических и навигационных работ. Само судно длиной 59 метров и шириной 11,4 метра имеет водоизмещение более 1200 тонн. Оно также может двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. В режиме автономности судно может функционировать 25 суток. Численность экипажа на нём 22 человека, а дальность плавания составляет 3500 миль.