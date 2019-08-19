Два человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Иркутской области

В столкновении двух легковушек в посёлке Усть-Ордынском Иркутской области погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель "тойоты" при выполнении обгона не убедился в его безопасности и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался в попутном направлении.

Погибшими оказались пассажирки отечественного автомобиля в возрасте 24 и 44 лет. Оба водителя госпитализированы. По результатам медосвидетельствования удалось установить, что предполагаемый виновник ДТП в момент происшествия был пьян.