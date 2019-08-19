Роспотребнадзор: На домашнее задание у школьников должно уходить до 3,5 часа

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени должны тратить ученики разных классов на выполнение домашней работы. Об этом перед началом нового учебного года сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По рекомендациям Роспотребнадзора, во втором и третьем классах дети должны проводить за уроками полтора часа, в четвёртом и пятом классах — два часа, с шестого по восьмой класс — 2,5 часа, в старших классах — до 3,5 часа.

Начинать делать домашнее задание лучше всего после обеда — в 15–16 часов, отметили в ведомстве. Не стоит игнорировать необходимость перерывов в работе, а также физических упражнений.

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