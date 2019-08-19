В Приморье в экспортной партии мёда нашли опасные остатки лекарственных средств

В Приморском крае эксперты в пробе экспортного липового мёда обнаружили метаболиты нитрофуранов, которые могут вызвать сердечную недостаточность и стать причиной анемии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По предварительным данным, допустимое значение указанных веществ могло быть превышено вследствие проведения обработки полей от вредителей, что в перспективе может привести к попаданию опасных веществ в мёд.

— Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в адрес производителя будет направлено предписание на отзыв декларации на серийный выпуск продукции, — отметили в заявлении.

Напомним, летом 2019 года массовое вымирание пчёл затронуло целый ряд регионов, в числе которых Курская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая области, республики Удмуртия и Марий Эл, а также Алтайский край. В Орловской области даже возбудили уголовное дело из-за массовой гибели насекомых.

Специалисты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории связывают это явление с отравлением насекомых пестицидами.