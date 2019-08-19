Россия на этой неделе совершит наблюдательный полёт над Великобританией

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Фото © Flickr / Papas Dos

Военные РФ проведут наблюдательный полёт над территорией Великобритании в период с 19 по 23 августа на самолёте Ан-30Б в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России "Красная звезда".

Отмечается, что на борту лайнера будут присутствовать британские специалисты, которые проследят за соблюдением согласованных параметров полёта и применением аппаратуры наблюдения.

Кроме того, в период с 19 по 24 августа наблюдательный полёт над территорией РФ совершит миссия США на самолёте ОС-135Б.

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