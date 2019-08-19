При пожаре в частном доме в Иркутской области погибли женщина и трое детей

В результате пожара в частном доме в Усольском районе Иркутской области погибли женщина и трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

Трагедия произошла в посёлке Мишелёвка днём 18 августа. Как стало известно Лайфу, в числе погибших оказались женщина 1978 года рождения, девочки 2015 и 2016 годов рождения, а также мальчик 2018 года рождения.

По предварительной информацией, причиной пожара стало короткое замыкание. Обстоятельства происшествия выясняются.