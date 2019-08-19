Православные верующие отмечают праздник Преображения Господня

Православные христиане 19 августа отмечают праздник Преображения Господня, также известный как Яблочный Спас. Как сообщает ТАСС, праздник приходится на середину Успенского поста.

Известно, что сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Праздник Преображения Господня отмечается верующими с IV века. Согласно Библии, в этот день у апостолов Петра, Иакова и Иоанна случилось прозрение и Иисус Христос предстал перед ними в божественном облике, чтобы они стали свидетелями его божественного происхождения и добровольного согласия на распятие.

Отмечая Яблочный Спас, верующие приходят в храмы, где проводятся торжественные службы и освящают фрукты нового урожая. В южных странах христиане приносят с собой виноград, а в России — яблоки, которые в силу климатических особенностей более доступны на территории всей страны. Также допустимо освящать и другие сезонные фрукты.

Ранее Лайф публиковал рецепты самых вкусных блюд к Яблочному Спасу.