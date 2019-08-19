СМИ рассказали, какие страны должны России больше всего

Больше всего России задолжали Белоруссия, Украина и Венесуэла, сообщает РБК. Всего издание насчитало не менее 17 стран, которые задолжали РФ в сумме около 27 миллиардов долларов.

Белорусский Минфин предоставил изданию сведения, из которых следует, что к настоящему моменту Минск задолжал Москве 7,5 миллиарда долларов.

Долг Украины перед Россией составляет 3,7 миллиарда долларов. Однако в Киеве признают лишь задолженность в 610 миллионов долларов, возникшую в начале 90-х годов прошлого века.

Венесуэла должна Москве чуть меньше — 3,15 миллиарда долларов. Долг должен быть погашен к 2027 году. На четвёртом месте Куба. Её задолженность оценивается в чуть меньшую сумму, чем задолженность Венесуэлы.

Кроме того, из дальнего зарубежья к заёмщикам РФ относятся Бангладеш, Индия, Кипр и Йемен.

Внешний долг России на нынешний момент составляет 53,8 миллиарда долларов, по данным Минфина.