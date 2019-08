Мультфильм "Angry birds 2 в кино" стал лидером российского проката

За минувший уик-энд мультфильм "Angry birds 2 в кино" (Angry birds movie 2) заработал в российском прокате 231,8 млн рублей, вырвавшись в лидеры. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Мультфильм компании Rovio Animation , режиссёром которого стал Туроп Ван Орман, стартовал в кинотеатрах 15 августа. В оригинальной ленте персонажей озвучивали Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Майя Рудольф, Дениел Макбрайд, Лесли Джонс и другие.

Следом идёт картина "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) режиссёра Квентина Тарантино. За прошедшие выходные фильм собрал в прокате 204,1 млн рублей.

На третьем месте — американский боевик Дэвида Литча "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast&Furious Presents: Hobbs&Shaw). По итогам трёх недель проката его кассовые сборы превышают миллиард рублей.