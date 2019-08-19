Минобороны показало видео учебного боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Самолёты перехватили в стратосфере условного нарушителя, который "вторгся" в воздушное пространство России.

Российские истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебный воздушный бой в ближнем космосе. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учений истребители перехватили в стратосфере условного нарушителя, который на максимальной скорости "вторгся" в воздушное пространство России. "Бой" проходил на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2500 километров в час. Экипаж МиГов вёл поиск условного противника без помощи наземных средств ПВО. В пресс-службе отметили, что лётчики успешно отработали перехват.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-160 разместили в 20 минутах полёта от США.