В "Роскачестве" объяснили, как выбрать качественный майонез

В состав должны входить только натуральные ингредиенты, а срок хранения — не превышать нескольких недель.

Специалисты "Роскачества" разработали ряд рекомендаций, позволяющих покупателям выбрать настоящий майонез. Об этом подробно рассказано в сообщении ведомства.

— Масло, вода, а потом и яичные продукты занимают около 40% от всего состава продукта. Если среди ингредиентов выбранного продукта нет яиц или хотя бы желтка или яичного порошка, то это уже не майонез, а майонезный соус, — заявили в "Роскачестве".

Качественный майонез должен быть однородным, не густым и не жидким по консистенции. Цвет зависит от его состава. Но если перед вами ярко-жёлтый майонез, то это явно заслуга красителей. Настоящий майонез имеет оттенок от белого до кремово-желтоватого.

Хороший майонез имеет в своём составе мало ингредиентов и хранится недолго — до двух-трёх недель. Все составляющие его должны быть натуральными: масло растительное (оно может быть любым: оливковым, арахисовым, кукурузным и так далее, но оно обязательно должно быть дезодорированным и рафинированным), яичный желток или яичный порошок, вода, молочный белок, сливки, эфирное масло горчицы, лимонный сок, соль и сахар.

Если срок годности превышает полгода, то в его составе есть химические консерванты, такие как бензоат натрия (Е211) или сорбат калия (Е202). Они позволяют продукту храниться до нескольких месяцев, но для организма они вредны.

По словам директора департамента исследований "Роскачества" Людмилы Викуловой, в составе майонеза не стоит опасаться натуральных стабилизаторов и красителей: крахмала, каротина, гуаровой и ксантановой камеди. Эти ингредиенты никак не влияют на качество и безопасность продукта.

Эксперты также предупредили, что на надписи "Оливковый" и "На перепелиных яйцах" обращать внимание не стоит. "Оливковый" майонез изготавливается из обычного подсолнечного масла, а если оливковое и входит в состав, то в очень малых количествах, не влияя на вкус продукта. То же самое применимо и к "перепелиным яйцам".

Не стоит также заострять внимание на "Диетическом" майонезе. В нём действительно может быть меньше растительного масла и калорий, зато вполне вероятно, что вредных добавок там будет больше. Например, различных эмульгаторов, стабилизаторов и подсластителей. Настоящий майонез — это всегда высококалорийный продукт. В диетических блюдах его лучше заменять на другую заправку.

При покупке также следует обратить внимание на то, в каких условиях содержится майонез в магазине. Он должен храниться в охлаждаемом помещении без доступа прямых солнечных лучей. Температура воздуха должна быть не ниже 0 градусов, но не выше 18 градусов.

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