Директор центра реабилитации в Приморье задержан за похищение людей

Из реабилитационного центра освободили 15 человек, которых там незаконно удерживали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания людей в реабилитационном центре "Расцвет" во Владивостоке, где ранее умер 31-летний пациент. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

— В ходе обыска в здании центра сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и освобождено 15 незаконно удерживаемых там лиц, — уточнили в управлении.

Задержан 33-летний генеральный директор "Расцвета". По версии следствия, он организовал реабилитационный центр для алко- и наркозависимых в арендуемом частном доме в пригороде Владивостока, где к клиентам применялись различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали их свободу передвижения. Сейчас правоохранители устанавливают всех возможных пострадавших.

Ранее Лайф писал, что один из пациентов центра умер спустя всего три дня после прибытия. Встретиться с Егором родственникам не давали два дня, а на третью ночь матери сообщили страшную весть: у мужчины остановилось сердце. По словам других пациентов, перед смертью мужчину избили и связали.