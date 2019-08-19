Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34

Среди них десять детей, девять из которых находятся в состоянии средней степени тяжести, а один в тяжёлом.

После страшного ДТП с автобусом в Перми госпитализировали ещё двух человек. Таким образом количество пострадавших в результате аварии увеличилось до 34. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

— По состоянию на 8:00 (6:00 мск) госпитализировано 34 пострадавших, из них 10 детей (девять детей в состоянии средней степени тяжести, один в тяжёлом состоянии), 24 взрослых (у семи из них тяжёлое состояние), — уточнили в ведомстве.

Напомним, 17 августа в Перми автобус врезался в стену магазина. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность транспортного средства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Лайф публиковал видео с места трагедии.