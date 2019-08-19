В Минпросвещения предложили ограничить использование смартфонов в школах

Исключение предлагается сделать для ребят, нуждающихся в гаджетах по состоянию здоровья.

В российских школах предложили ограничить использование мобильных телефонов во время уроков. Соответствующие рекомендации по итогам опроса подготовила рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор.

Согласно проведённому опросу, 61% школьников, 89% родителей и 90% учителей поддерживают ограничение использования телефонов учениками во время уроков. Более половины школьников считают, что неупорядоченное использование смартфонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от занятий. Аналогичного мнения придерживаются 83% родителей и 90% педагогов.

— Органам управления образованием субъектов… рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях, — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Исключение предлагается сделать для ребят, нуждающихся в гаджетах по состоянию здоровья, например для мониторинга сахара в крови при диабете, а также для родителей, учителей и других сотрудников школ.

В случае необходимости руководству школ рекомендуется предусмотреть места хранения смартфонов учеников, а также согласовать способы коммуникации родителей с детьми.