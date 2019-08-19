Ирландский паб объявил бойкот "трусливому" Макгрегору и слил его виски в унитаз

Так в заведении отреагировали на тот факт, что боец UFC напал на пенсионера за отказ выпить его алкогольный напиток.

Ирландский паб Salty Shamrock в американском штате Флорида вылил виски фирмы бойца UFC Конора Макгрегора в унитаз и призвал другие заведения поступить таким же образом. Хозяина бара разгневало то, что спортсмен ударил пожилого мужчину за отказ выпить его виски Proper Twelve.

— В связи с трусливым поведением Макгрегора паб больше не будет продавать его продукцию, — заявил владелец заведения.

Как ранее писал Лайф, Конор Макгрегор решил угостить всех посетителей паба The Marble Arch Pub в Дублине собственным виски Proper Twelve, но один мужчина отказался его пить. Тогда боец ударил пенсионера по лицу.