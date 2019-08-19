Пятилетняя малышка ушла в лес в Нижегородской области и пропала

В Вознесенском районе Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. 18 августа Зарина Авгонова одна покинула дом и ушла в лес, сейчас её поисками занимаются волонтёры и силовики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

— Девочку пока не нашли. Всю ночь искали, сейчас продолжаем поиски. В них участвует более 200 человек. Ночью были одни, сейчас приехали другие, — сообщил РИА "Новости" командир поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин.

При этом он говорит о высоких шансах, что девочка жива. По словам Шухрина, активисты периодически находят следы малышки.

— Непонятно, то ли это утренние, то ли вечерние, потому что она два раза могла в лес ходить. Главное, что рядом нет особо опасных объектов, — поясняет командир поисково-спасательного отряда "Волонтёр".

Ранее Лайф рассказывал об истории трёхлетнего Коли, который двое суток блуждал по тайге. Малыш потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. Поиски ребёнка не прекращались даже ночью: поисковики по несколько раз исследовали одни и те же места. Лайф публиковал видео спасения мальчика.