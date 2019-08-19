Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

В исследовании был рассчитан средний балл, который показывает степень удовлетворённости жителей уровнем тишины.

Гурьевск, что в Калининградской области, признан самым тихим городом России среди 200 других населённых пунктов, участвовавших в исследовании. Специалисты портала о недвижимости Domofond.ru узнали, как много шума в их городах, у 90 тысяч человек по всей стране, пишет "Российская газета".

— Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит — по шкале от 1 до 10, — такую оценку просили дать участников исследования.

Гурьевск получил 8,4 балла, курортный город в Краснодарском крае Ейск — 7,9. Михайловск из соседнего Ставропольского края — 7,8 балла.

Следом за тройкой лидеров идут Геленджик (7,8 балла), Ессентуки (7,6 балла), Керчь (7,6 балла), Туапсе (7,5 балла) и Майкоп (7,5 балла).

Киселёвск, что в Кемеровской области, согласно опросу, стал самым шумным городом — 4,3 балла. Тяжело насладиться тишиной также в другом городе региона — Ленинске-Кузнецком (5,2 балла), подмосковной Электростали (5,3 балла), Волжске в Волгоградской области, в столице Якутии Якутске. А ещё в подмосковных Лобне и Клину — они оба получили по 5,5 балла.

Недавно Лайф рассказывал о другом рейтинге городов России — с самым грязным воздухом.