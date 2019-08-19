Учёные изобрели новый способ предсказания землетрясений

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Фото © Pixabay

Предвестники толчков можно зафиксировать на разных высотах — от поверхности земли до верхней кромки облаков.

Российские и американские учёные совместно изобрели автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по снимкам из космоса. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Разработана автоматизированная технология для идентификации аномалий по имеющимся снимкам с метеорологических космических аппаратов. Однако для анализа поступающих данных необходима отдельная служба, которой нет ни в одной стране мира, — сообщил он РИА "Новости".

Новый способ предсказания землетрясений основан на аномалиях, которые наблюдаются в областях сейсмической активности. Предвестники можно зафиксировать на разных высотах — от поверхности земли до верхней кромки облаков. Среди таких явлений, как пояснил Пулинец, — увеличение электронной концентрации.

По его словам, первыми аномалии перед землетрясениями заметили советские учёные ещё в 1980-е годы на снимках со спутника "Интеркосмос-19". Теперь российские и американские исследователи создали физическую модель предвестников землетрясений, а также методы их обнаружения по фото из космоса.

Ранее учёные показали таинственный объект, взлетевший с кометы Чурюмова — Герасименко.

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