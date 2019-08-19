Учёные изобрели новый способ предсказания землетрясений

Предвестники толчков можно зафиксировать на разных высотах — от поверхности земли до верхней кромки облаков.

Российские и американские учёные совместно изобрели автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по снимкам из космоса. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

— Разработана автоматизированная технология для идентификации аномалий по имеющимся снимкам с метеорологических космических аппаратов. Однако для анализа поступающих данных необходима отдельная служба, которой нет ни в одной стране мира, — сообщил он РИА "Новости".

Новый способ предсказания землетрясений основан на аномалиях, которые наблюдаются в областях сейсмической активности. Предвестники можно зафиксировать на разных высотах — от поверхности земли до верхней кромки облаков. Среди таких явлений, как пояснил Пулинец, — увеличение электронной концентрации.

По его словам, первыми аномалии перед землетрясениями заметили советские учёные ещё в 1980-е годы на снимках со спутника "Интеркосмос-19". Теперь российские и американские исследователи создали физическую модель предвестников землетрясений, а также методы их обнаружения по фото из космоса.

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