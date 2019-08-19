В Самарской области нашли шесть ящиков с ручными гранатами

Семь лет назад на местном арсенале прогремели взрывы. Никто не погиб, но воинскую часть расформировали.

В Самарской области в нежилом строении нашли шесть ящиков, в которых находятся, по предварительным данным, ручные гранаты Ф-1. Об этом Лайфу рассказали в экстренных службах.

Обнаружили эти ящики в заброшенном посёлке 14-й Километр в Борском районе. Раньше там был арсенал, жили военные. Однако в 2012 году произошли взрывы, воинскую часть расформировали.

На место находки направлены сотрудники экстренных служб.

Напомним также о недавнем ЧП в Иркутской области, где в результате взрывов на арсенале пострадали десятки человек. Там несколько раз проводили эвакуацию.