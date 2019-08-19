Жена Мамаева отдала деньги мошенникам за "футляр для помады Louis Vuitton"

Доверчивая девушка перевела 75 тысяч рублей неизвестным, которые пообещали выслать ей желанный аксессуар.

Жена полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенников в "Инстаграме". Об этом пишет "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В мае текущего года девушка нашла в соцсети "Инстаграм" объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар Алане Мамаевой так и не пришёл, — уточнил собеседник агентства.

После получения денег мошенники на связь больше не выходили. Когда заветный аксессуар Мамаевой не пришёл, она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее супруга хавбека "Краснодара" пожаловалась на нехватку денег. Мамаева заявила, что вынуждена продать "гелендваген" мужа.