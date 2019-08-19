Жена Мамаева отдала деньги мошенникам за "футляр для помады Louis Vuitton"

Жена полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенников в "Инстаграме". Об этом пишет "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— В мае текущего года девушка нашла в соцсети "Инстаграм" объявление о продаже футляра для помады фирмы Louis Vuitton. Она связалась с продавцом и перевела ему 75 тысяч рублей. Аксессуар Алане Мамаевой так и не пришёл, — уточнил собеседник агентства.
После получения денег мошенники на связь больше не выходили. Когда заветный аксессуар Мамаевой не пришёл, она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее супруга хавбека "Краснодара" пожаловалась на нехватку денег. Мамаева заявила, что вынуждена продать "гелендваген" мужа.
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