Суд вернул в ОВД дело участницы митинга, которую ударил полицейский

Сосновской грозят обязательные работы на срок до 40 часов или штраф до 20 тысяч рублей.

Таганский суд Москвы вернул в ОВД административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот на незаконном митинге 10 августа на проспекте Сахарова. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

— Суд вернул административный протокол в ОВД по Таганскому району в связи с нарушениями в его составлении, — уточнил собеседник Лайфа.

В отношении девушки был составлен протокол за нарушение порядка проведения митинга. Сосновской грозят обязательные работы на срок до 40 часов или штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания на незаконной акции 10 августа ударил в живот силовик. Адвокат Сосновской сообщила, что её подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Действия сотрудника полиции проверяет МВД РФ. По заявлению Сосновской в инциденте разбирается и Следственный комитет России.