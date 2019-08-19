Орешкин предложил тянуть платную трассу из Москвы только до Владимира

Министр уверен, что предложение позволит "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс".

Чтобы снизить расходы на проект новой платной автодороги Москва — Казань Минэкономразвития РФ предложило строить её только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М7. О планах рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин газете "Ведомости".

Предполагается, что трасса М7 "Волга" получит три полосы там, где их в данный момент только две, а также будут созданы объезды для четырёх городов — Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

На новую трассу будет выделен 121 миллиард рублей. С учётом реконструкции старого участка затраты составят 279 миллиардов. Предыдущий проект предполагал затраты в 539 миллиардов рублей.

Лайф ранее сообщал о планах "Автодора" построить скоростную платную трассу Москва — Казань. Согласно задумке, она должна сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза — до 6,5 часа.

Дорога должна стать частью проекта "Европа — Западный Китай". В прошлом месяце премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автодороги "Меридиан".