Подключение крупных банков к системе быстрых платежей отложили на месяц

Для кредитных организаций с универсальной лицензией установлен срок до 1 октября 2020 года.

ЦБ отложил подключение системно значимых банков к системе быстрых платежей (СБП) на месяц — до 1 октября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

— Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через СБП с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года, — говорится в сообщении.

Центробанк в конце февраля текущего года запустил систему быстрых платежей, дающую возможность россиянам переводить деньги по номеру телефона. Опция уже доступна для клиентов 15 крупных российских банков, подключение всех системно значимых кредитных организаций планировалось завершить к 1 сентября 2019 года.

Ранее Лайф рассказывал, что ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей.