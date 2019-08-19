Самое большое граффити с Гагариным появилось в Подмосковье

За время работы над изображением художник выучил знаменитое "Поехали!" советского космонавта.

Уличный художник из Неаполя Йорит Агоч нарисовал 60-метровый портрет Юрия Гагарина на фасаде дома № 25 по улице Кутузовской в подмосковном Одинцове. Гигантское граффити стало самым большим в стране изображением легендарного лётчика-космонавта.

— Я создавал портреты уже многих знаменитых людей. Но Юрий Гагарин (и вообще русский человек) — для меня новая тема. Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей, — сказал Йорит, слова которого приводит пресс-служба местной администрации.

Итальянец создал гигантский портрет космонавта в рамках Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код". За время работы над граффити Йорет выучил знаменитое "Поехали!" Гагарина. По словам художника, это единственное слово, которое он знает на русском языке.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Крит открыли парк имени Юрия Гагарина.