В ДНР ответили на "расследование" Guardian о "российских танках" под Иловайском

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Последствия обстрелов украинской армии по Иловайску. Фото © Alexander Ermochenko / Xinhua / ZUMA Wire

В Донецке опровергают данные британской газеты The Guardian о том, что российские танки якобы участвовали в боях под Иловайском девять лет назад. Как отмечает замначальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в сражениях участвовали только танковые подразделения республики, которые были сформированы на основе трофейной украинской техники, которую бросили бойцы ВСУ.

Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс, — приводит слова Басурина "Интерфакс".

В свою очередь, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем нацбезопасности Александр Жилин уверен, что заявления о "российских танках" были сделаны, чтобы снова возбудить истерию против нашей страны, иначе как объяснить, что "доказательства" появились только спустя пять лет после сражений под Иловайском.

Всё это легенды, которые сочиняются, чтобы повысить интенсивность информационных атак на РФ, не более того. Нет никаких доказательств и быть не может, — отметил военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Российские власти неоднократно говорили, что военных из РФ нет на территории Донбасса.

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