В Донецке опровергают данные британской газеты The Guardian о том, что российские танки якобы участвовали в боях под Иловайском девять лет назад. Как отмечает замначальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в сражениях участвовали только танковые подразделения республики, которые были сформированы на основе трофейной украинской техники, которую бросили бойцы ВСУ.

— Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова. Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс, — приводит слова Басурина "Интерфакс".

В свою очередь, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем нацбезопасности Александр Жилин уверен, что заявления о "российских танках" были сделаны, чтобы снова возбудить истерию против нашей страны, иначе как объяснить, что "доказательства" появились только спустя пять лет после сражений под Иловайском.

— Всё это легенды, которые сочиняются, чтобы повысить интенсивность информационных атак на РФ, не более того. Нет никаких доказательств и быть не может, — отметил военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Российские власти неоднократно говорили, что военных из РФ нет на территории Донбасса.