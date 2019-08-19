Россиянка утонула во время отпуска в Абхазии

В Пицунде утонула 32-летняя уроженка города Красный Сулин, что в Ростовской области. Российская туристка пропала во время купания 15 августа вечером, а утром на берег вынесло её тело.

По данным телеграм-канала Sulin, погибшая работала в Администрации Красносулинского района. Женщина отправилась с друзьями в Абхазию во время отпуска. Её тело уже доставили на родину. Похороны состоялись 18 августа.

Ранее сообщалось, что российская туристка умерла в результате диабетической комы на Бали.