В Астраханской области автомобилист задавил лежавшего на дороге мужчину

Водитель Kia Soul попросту не заметил "отдыхающего" в высоком камыше в семь часов вечера.

На территории дачного общества "Ромашка" в селе Три Протока Астраханской области местный житель наехал на мужчину, который решил полежать на заросшей камышами грунтовой дороге. Об этом сообщает Управление МВД России по Астраханской области.

66-летнего пострадавшего доставили в больницу с сочетанной травмой, и через четыре часа после происшествия он скончался в отделении реанимации.

— Сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту гибели астраханца следственными органами полиции проводится процессуальная проверка, — сообщают в полиции.

Ранее подобное случилось в Башкирии. Там трактор переехал спавшую в поле женщину. Тело погибшей обнаружили только через два дня. 43-летняя местная жительница заснула в поле, потому что была сильно пьяна.