Из храма в Москве похитили иконы и ящик с пожертвованиями

Чтобы забраться в здание, преступники решили просто спилить навесной замок, когда там никого не было.

Из храма Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево на северо-западе столицы похитили иконы и ящик с пожертвованиями. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Неизвестные спилили навесной замок, после чего украли ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения, — уточнил собеседник агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, преступники устанавливаются.

Ранее сообщалось, что посетитель собора Казанской иконы Божией Матери напал на алтарника-мирянина.