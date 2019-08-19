Из храма в Москве похитили иконы и ящик с пожертвованиями

Из храма Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево на северо-западе столицы похитили иконы и ящик с пожертвованиями. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Неизвестные спилили навесной замок, после чего украли ящик для пожертвований, иконы и золотые украшения, — уточнил собеседник агентства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, преступники устанавливаются.
Ранее сообщалось, что посетитель собора Казанской иконы Божией Матери напал на алтарника-мирянина.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram