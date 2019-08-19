Медведев потребовал не допустить повторения ЧП с нефтепроводом "Дружба"

Из-за инцидента с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" наша страна получила удар по репутации и убытки. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым. Премьер-министр призвал, чтобы подобных происшествий больше не повторялось.

— Необходимо сделать всё, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки, — отметил Медведев.

Глава правительства также добавил, что поручит оперативно изучить предложения по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

Как уже сообщал Лайф, в апреле на участке "Дружбы" Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.