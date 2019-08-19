Эксперт рассказал Лайфу, почему Россия раздала кредиты на миллиарды долларов

Эти деньги пошли в том числе на поддержание экономики дружественных и союзнических стран.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко прокомментировал Лайфу информацию о том, какие страны должны России больше всего. Он объяснил решение Москвы выделять миллиардные кредиты другим государствам.

— Страны обращались к нам за, скажем, кредитом, мы эти кредиты предоставили в разной форме. Белоруссии мы просто предоставляли деньгами кредиты на развитие. Но эти кредиты они обслуживают, то есть по ним поступают проценты, происходит постепенный возврат долгов, — рассказывает Оленченко.

Есть другая форма долгов. Так, Москва приобрела у Киева гособлигации на сумму три миллиарда долларов США, однако Украина не исполняет эти обязательства и считает, что она не несёт по ним ответственности.

— Хотя долги и облигации, они государственные, а не корпоративные или личные. Они склонны в этом видеть тот момент, что облигации были приобретены тогда, когда у власти находились другие люди. В принципе, мы исходим из того, что мы давали долг государству, а не конкретному руководителю, который в то время руководил страной, — объясняет эксперт.

Также Оленченко напоминает, что много кредитов было выдано Кубе, чтобы смягчить удар по населению страны со стороны американской изоляции. Похожая ситуация с кредитами Венесуэле — как коммерческого, так и государственного толка.

Ранее Лайф рассказывал, что Украина до конца года должна заплатить более $6,5 млрд по госдолгу.