Зеленский встретил Нетаньяху приветствием украинских националистов

Им пользовались в группировке, на руках боевиков которой кровь в том числе множества евреев.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Киев встретили "бандеровским" приветствием. Возле Мариинского дворца гостей ждал президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер Незалежной выкрикнул: "Слава Украине!", на что почётный караул ответил: "Героям слава!". После этого из машины вышел Нетаньяху и войска промаршировали по плацу перед дворцом, затем президент и премьер отправились на переговоры.

Напомним, что лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят как приветствие между членами Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*, активно сотрудничавших с гитлеровской Германией. В октябре 2018 года Верховная рада утвердила "бандеровский" лозунг как официальное воинское приветствие.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.