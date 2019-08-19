Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино

Режиссёр считает свою новую пассию разносторонней, талантливой и амбициозной личностью.

Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак. Он признался, что "с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой, если бы она захотела".

— В спектаклях она вряд ли будет играть. А в кино… На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у неё многое ещё впереди, — сказал Богомолов в интервью ТАСС.

По словам режиссёра, совместных творческих планов с Собчак у него пока нет.

Напомним, Ксения Собчак рассталась с актёром Максимом Виторганом после пяти лет брака. Разрыву предшествовал громкий скандал. Супруг избил режиссёра Константина Богомолова, которому приписывали роман с его женой. Сейчас возлюбленные уже не скрывают своих отношений. Богомолов регулярно посвящает любовные посты журналистке.