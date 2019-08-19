На Сахалине береговая охрана протаранила лодку рыбака-нарушителя — видео

Мужчина решил пройти перед катером пограничников, однако ему не хватило пары секунд.

Недалеко от города Поронайска Сахалинской области береговая охрана взяла на таран надувную лодку с рыбаком, вследствие чего мужчина выпал за борт, сообщает телекомпания АСТВ.

Очевидцы рассказали журналистам, что инцидент произошёл сегодня, 19 августа. Они же выдвинули идею, что имело место превышение должностных полномочий со стороны пограничников, человек мог погибнуть.

Вероятной причиной противостояния в заливе Терпения стало то, что рыбак вышел в море без разрешения и не подчинился требованиям береговой охраны. Телеканалу стало известно, что у него не было при себе рыбы или запрещённых к вылову морепродуктов, однако он ранее уже имел проблемы с законом.

Лайф недавно рассказывал, что Береговой охране США пришлось устраивать погоню за скоростным катером наркоторговцев.