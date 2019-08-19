Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину своего кашля

Когда 56-летнему мужчине не помогли несколько курсов антибиотиков, он обратился к врачам.

Житель Великобритании Тревор Уокер в течение двух месяцев страдал от кашля. Симптом он списывал на обычную инфекцию. Однако это оказалось признаком смертельной болезни, сообщает Daily Mirror.

Когда 56-летнему мужчине не помогли несколько курсов антибиотиков, он обратился к врачам. Специалисты нашли у него неоперабельную опухоль, которая образовалась в кишечнике и захватила лёгкие.

Болезнь проходила без симптомов. Британец ощущал лишь лёгкую слабость. И только в последние недели его состояние ухудшилось, он резко похудел.

К тому времени, когда был поставлен диагноз, врачи уже не могли никак помочь Тревору. Они сообщили, что ему осталось жить в лучшем случае три недели. Мужчина умер через 16 дней.

Семья Тревора Уокера была шокирована случившимся. Родные мужчины рассказали, что он вёл здоровый образ жизни: питался правильно и занимался спортом. Курить он бросил более 30 лет назад и практически не употреблял алкоголь.

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