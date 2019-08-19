Турецкие БТР вошли в сирийский город Серакиб

Турецкие бронетранспортёры вошли в сирийский город Серакиб и направляются в сторону Хан-Шейхуна, за который сейчас идут бои между правительственными войсками и боевиками. Об этом сообщает Министерство иностранных дел САР.

— Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Серакиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна, — приводит заявление МИД SANA.

В Дамаске уверены, что колонна бронетранспортёров движется в Хан-Шейхун, чтобы предоставить помощь "побеждённым террористам группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.