Эксперт назвал лучшее средство защиты аэропортов от птиц

Однако он отметил, что для Жуковского это является слишком дорогим удовольствием.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, представитель потерпевших в восьми авиакатастрофах, заявил, что лучшей защитой аэропортов от птиц является всемирно признанная соколиная служба.

— Соколы живут в аэропортах, и в определённое время их выпускают. Их наличие там создаёт такой эффект, что туда ни одна птица не залетает. Эти соколы сжирают не только птиц, но и мелких животных, — передаёт НСН его слова.

Однако Трунов полагает, что для аэропорта Жуковский это является слишком дорогим удовольствием. Ведь каждый такой сокол стоит огромных денег. По его словам, это примерно миллион долларов.

Напомним, 15 августа самолёт Airbus A321 совершил жёсткую посадку прямо в кукурузном поле. Оба двигателя лайнера отказали во время полёта. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Данный вариант произошедшего внимательно рассмотрел Лайф в собственном расследовании.