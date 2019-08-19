Суд на Украине арестовал танкер Mriya по подозрению в поставках топлива в Крым

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Фото © vesselfinder.com

Ещё одна претензия — якобы незаконный заход в крымские порты. Киев требует, чтобы это делалось всеми с его разрешения.

Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya ("Мечта"), который подозревается в поставках топлива в Севастополь. Об этом сообщает так называемая прокуратура автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

— Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест, — говорится в телеграм-канале прокуратуры.

Напомним, украинские следователи 10 августа провели на судне обыск. По их данным, в июне 2015 года данный танкер, именовавшийся "Вилга", осуществлял поставки топлива в Севастополь для подразделений Черноморского флота, а его экипаж якобы нарушал запрет Киева на заход в крымские порты.

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