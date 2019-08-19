YouTube заблокировал ролик с оскорблением российского флага

"Ютуб" заблокировал видеоролик, где оскорбляют государственные символы России — флаг и герб. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

— После уведомления службы администрация видеохостинга "Ютуб" ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России, — отмечается в заявлении РКН.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в компании Google проигнорировали три запроса ведомства с требованием удалить с "Ютуба" ролик с оскорблением госсимволов нашей страны.

Добавим, речь идёт о видеоролике, в котором неизвестные сжигают российский флаг и совершают оскорбительные действия в отношении герба.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года.