Швейцарские истребители сопроводили Ил-96 с Песковым и Ушаковым на борту

Швейцарские истребители сопроводили в небе над своей страной Ил-96 СЛО "Россия", на борту которого была часть делегации президента РФ Владимира Путина. В частности, в самолёте находились пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и журналисты.
Истребители сопровождали российский борт не более пяти минут.
Сегодня Владимир Путин прилетит во Францию с визитом. У главы государства намечены переговоры с Эмманюэлем Макроном.
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