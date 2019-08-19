Швейцарские истребители сопроводили Ил-96 с Песковым и Ушаковым на борту

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Швейцарские истребители сопроводили в небе над своей страной Ил-96 СЛО "Россия", на борту которого была часть делегации президента РФ Владимира Путина. В частности, в самолёте находились пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и журналисты.

Истребители сопровождали российский борт не более пяти минут.

<p>Фото © Life</p>

Сегодня Владимир Путин прилетит во Францию с визитом. У главы государства намечены переговоры с Эмманюэлем Макроном.

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