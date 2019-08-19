Во Внуково задержали более 20 миллионов насекомых-нелегалов из Британии

Россельхознадзор задержал в московском аэропорту Внуково более 20 миллионов насекомых, которых пытались провезти из Великобритании.
— Груз возвращён в страну отправления, — сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что насекомых пытались провезти без ветеринарно-сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора. Какие именно насекомые были привезены из Соединённого Королевства, не уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что в Германии осы помогли задержать преступника-беглеца.
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