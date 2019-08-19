В Госдуме предложили инициаторам физкультперерывов на работе начать с себя

Член нижней палаты парламента Олег Шеин просит не превращать спортивные мероприятия в "обязаловку".

Депутат Госдумы и вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин уверен, что инициаторам из Минздрава, предложившим ввести физкультурные перерывы на работе, стоит начать с себя. В беседе с Лайфом парламентарий выразил уверенность, что "обязаловка" должна в первую очередь касаться того, кто её предложил.

— Чиновники Минздрава предлагают то спортбрейки, то идеи с медосмотром всех подряд на предмет алкоголя и табакокурения. Может быть им попробовать начать с себя? Вот есть министр, к примеру, он тоже ходит на работу — вот его осматривать! Главу правительства, депутатский корпус, — заявил Лайфу Шеин.

— То есть почему у нас получается так, что те, кто предлагает какие-то дополнительные вещи для населения, не практикует их для начала на себе и на своих начальниках? — риторически спрашивает депутат.

Шеин уверен, что очень хорошо, когда люди следят за своим здоровьем, хорошо, когда есть возможность каких-то спортивных мероприятий. Но очень плохо, когда это начинает превращаться в некую "обязаловку".

Ранее Лайф приводил выдержки из программы Минздрава "Укрепление здоровья работающих". В ней работодателям посоветовали проводить открытые встречи с сотрудниками, ввести спортбрейки, проверять сотрудников компаний на употребление алкоголя с помощью алкотестеров и бороться с курением на работе с помощью штрафов и системы поощрений.